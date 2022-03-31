Menu
Julia season 1 watch online

Julia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Julia Seasons Season 1
Julia 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Julia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Джулия» зрители познакомятся с удивительной биографией американской телеведущей, журналистки и шеф-повара Джулии Чайлд. Она родилась и выросла в простой калифорнийской семье, пережила Вторую мировую войну и создала первое в истории телевидения кулинарное шоу. Программа «Французский шеф-повар» не только вдохновила на саморазвитие миллионы американских женщин, но и положила начало современному институту общественного телевидения. Джулия стоит у истоков феминизма и международного женского движения. Кроме того, она поучаствовала в формировании понятия «селебритис».

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

"Julia" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Omelette
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Coq Au Vin
Season 1 Episode 2
31 March 2022
Boeuf Bourguignon
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Petit Fours
Season 1 Episode 4
7 April 2022
Crepes Suzette
Season 1 Episode 5
14 April 2022
Bread vs. Sweetbreads
Season 1 Episode 6
21 April 2022
Foie Gras
Season 1 Episode 7
28 April 2022
Chocolate Souffle
Season 1 Episode 8
5 May 2022
