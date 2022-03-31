В 1 сезоне сериала «Джулия» зрители познакомятся с удивительной биографией американской телеведущей, журналистки и шеф-повара Джулии Чайлд. Она родилась и выросла в простой калифорнийской семье, пережила Вторую мировую войну и создала первое в истории телевидения кулинарное шоу. Программа «Французский шеф-повар» не только вдохновила на саморазвитие миллионы американских женщин, но и положила начало современному институту общественного телевидения. Джулия стоит у истоков феминизма и международного женского движения. Кроме того, она поучаствовала в формировании понятия «селебритис».