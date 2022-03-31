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Джулия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Джулия
Киноафиша Сериалы Джулия Сезоны Сезон 1

Julia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Джулия»

В 1 сезоне сериала «Джулия» зрители познакомятся с удивительной биографией американской телеведущей, журналистки и шеф-повара Джулии Чайлд. Она родилась и выросла в простой калифорнийской семье, пережила Вторую мировую войну и создала первое в истории телевидения кулинарное шоу. Программа «Французский шеф-повар» не только вдохновила на саморазвитие миллионы американских женщин, но и положила начало современному институту общественного телевидения. Джулия стоит у истоков феминизма и международного женского движения. Кроме того, она поучаствовала в формировании понятия «селебритис».

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Джулия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Омлет Omelette
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Петух в вине Coq Au Vin
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2022
Беф бургиньон Boeuf Bourguignon
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
Птифур Petit Fours
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2022
Блинчики Сюзетта Crepes Suzette
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2022
Хлеб против Сладких лепешек Bread vs. Sweetbreads
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2022
Гусиная печенка Foie Gras
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
Шоколадное суфле Chocolate Souffle
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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