Во 2 сезоне сериала «Уэнсдэй» старшая дочь семьи Аддамс, вопреки ожиданиям, решает остаться в академии Невермор среди мутантов, фриков, вампиров и оборотней. Хохотушка Энид, которой наконец удалось принять свое звериное обличье, становится лучшей подругой Уэнсдэй. Несмотря на то что зловещий маньяк, убивающий людей рядом с академией, пойман, здесь все еще остается множество нераскрытых тайн. Кроме того, готичная и замкнутая девушка заводит отношения. Так как ее первый парень оказался монстром Хайдом, она вынуждена серьезнее относиться к выбору партнера. Но обаятельному однокласснику-художнику удается растопить ее сердце.