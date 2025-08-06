Menu
Wednesday 2022, season 2

Wednesday
Wednesday
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Wednesday" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Уэнсдэй» старшая дочь семьи Аддамс, вопреки ожиданиям, решает остаться в академии Невермор среди мутантов, фриков, вампиров и оборотней. Хохотушка Энид, которой наконец удалось принять свое звериное обличье, становится лучшей подругой Уэнсдэй. Несмотря на то что зловещий маньяк, убивающий людей рядом с академией, пойман, здесь все еще остается множество нераскрытых тайн. Кроме того, готичная и замкнутая девушка заводит отношения. Так как ее первый парень оказался монстром Хайдом, она вынуждена серьезнее относиться к выбору партнера. Но обаятельному однокласснику-художнику удается растопить ее сердце.

Series rating

8.7
Rate 23 votes
8 IMDb

Wednesday List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Here We Woe Again
Season 2 Episode 1
6 August 2025
The Devil You Woe
Season 2 Episode 2
6 August 2025
Call of the Woe
Season 2 Episode 3
6 August 2025
If These Woes Could Talk
Season 2 Episode 4
6 August 2025
Hyde and Woe Seek
Season 2 Episode 5
3 September 2025
Woe Thyself
Season 2 Episode 6
3 September 2025
Woe Me the Money
Season 2 Episode 7
3 September 2025
This Means Woe
Season 2 Episode 8
3 September 2025
