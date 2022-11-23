Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wednesday 2022, season 1

Wednesday season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wednesday Seasons Season 1
Wednesday
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Wednesday" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уэнсдэй» дети Гомеса и Мартиши Аддамс становятся совсем взрослыми и отправляются в свободное плавание. Старшая дочь Уэнсдэй решает развивать свои врожденные экстрасенсорные способности и подает документы в Академию Невермор. Она поступает на первый курс и переезжает из отчего дома в студенческий городок. В это время поблизости начинают пропадать молодые девушки, но полиция никак не может взять след жестокого маньяка. Уэнсдэй пытается бороться со злом с помощью своего дара. Параллельно она оказывается втянута в давнюю и загадочную семейную историю Аддамсов.

Series rating

8.7
Rate 25 votes
8 IMDb

Wednesday List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Wednesday's Child Is Full of Woe
Season 1 Episode 1
23 November 2022
Woe Is the Loneliest Number
Season 1 Episode 2
23 November 2022
Friend or Woe
Season 1 Episode 3
23 November 2022
Woe What a Night
Season 1 Episode 4
23 November 2022
You Reap What You Woe
Season 1 Episode 5
23 November 2022
Quid Pro Woe
Season 1 Episode 6
23 November 2022
If You Don't Woe Me by Now
Season 1 Episode 7
23 November 2022
A Murder of Woes
Season 1 Episode 8
23 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more