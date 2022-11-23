В 1 сезоне сериала «Уэнсдэй» дети Гомеса и Мартиши Аддамс становятся совсем взрослыми и отправляются в свободное плавание. Старшая дочь Уэнсдэй решает развивать свои врожденные экстрасенсорные способности и подает документы в Академию Невермор. Она поступает на первый курс и переезжает из отчего дома в студенческий городок. В это время поблизости начинают пропадать молодые девушки, но полиция никак не может взять след жестокого маньяка. Уэнсдэй пытается бороться со злом с помощью своего дара. Параллельно она оказывается втянута в давнюю и загадочную семейную историю Аддамсов.