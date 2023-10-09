Во 2-м сезоне сериала «Гарри Уайлд» продолжается история о педагоге по имени Гарриет Уайлд, которая всю жизнь посвятила преподаванию. Она занималась с учениками английским языком. Однако на самом деле у главной героини всегда было еще одно хобби, занимающее ее мысли и желания. И в этом увлечении предприимчивая дама средних лет преуспела ничуть не хуже чем в преподавательской деятельности. Выйдя на пенсию, она наконец смогла посвятить всю себя расследованиям. Гарриет всегда готова оказать содействие следствие. В особенности своему сыну, который работает в правоохранительных органах.