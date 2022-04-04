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Harry Wild season 1 watch online

Harry Wild season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Harry Wild Seasons Season 1
Harry Wild 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Harry Wild" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гарри Уайлд» профессор литературы Гарри вышла на пенсию. Пережив несчастный случай, она поселилась в семье своего сына Чарли, работающего следователем в правоохранительных органах. Ужиться с матерью ему непросто, ведь Гарри всегда имеет собственное мнение и не гнушается его высказать. Несмотря на решительные возражения Чарли, она вмешивается в расследование убийства, когда замечает, что преступник ориентировался на сюжет знаменитого литературного произведения. Гарри успешно ловит убийцу, подвергая себя большому риску, после чего понимает, что нашла новый смысл жизни. 

Series rating

7.1
Rate 14 votes
7.2 IMDb

"Harry Wild" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
When Harry Met Fergus
Season 1 Episode 1
4 April 2022
Samurai Plague Doctor Kills for Kicks
Season 1 Episode 2
4 April 2022
Mincemeat
Season 1 Episode 3
11 April 2022
An Unhappy Happy Is A Dangerous Thing
Season 1 Episode 4
11 April 2022
A Corpse In My Soup
Season 1 Episode 5
18 April 2022
Best Laid Schemes
Season 1 Episode 6
18 April 2022
The Mystery of Granny Susan's Fun Time Wig
Season 1 Episode 7
25 April 2022
No One Here Gets Out Alive
Season 1 Episode 8
25 April 2022
TV series release schedule
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