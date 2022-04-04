В 1 сезоне сериала «Гарри Уайлд» профессор литературы Гарри вышла на пенсию. Пережив несчастный случай, она поселилась в семье своего сына Чарли, работающего следователем в правоохранительных органах. Ужиться с матерью ему непросто, ведь Гарри всегда имеет собственное мнение и не гнушается его высказать. Несмотря на решительные возражения Чарли, она вмешивается в расследование убийства, когда замечает, что преступник ориентировался на сюжет знаменитого литературного произведения. Гарри успешно ловит убийцу, подвергая себя большому риску, после чего понимает, что нашла новый смысл жизни.