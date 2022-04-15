В 1 сезоне сериала «Среди акул» в одну из крупнейших киностудий Голливуда устраивается новая сотрудница – молодая, красивая и неопытная студентка Лу. Девушка становится личной ассистенткой директора – жестокой и деспотичной телезвезды Джойс. Она постоянно терпит колкости и оскорбления, причем не только от своей непосредственной начальницы, но и от остальных коллег, которые пользуются ее мягкостью, юностью и добротой, чтобы свалить на нее свои обязанности или просто повысить самооценку. Но уже через несколько дней Лу начинает понемногу разбираться в законах шоу-бизнеса. Она решает, что теперь акула – она сама.