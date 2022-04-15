Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Swimming with Sharks 2022, season 1

Swimming with Sharks season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Swimming with Sharks Seasons Season 1
Swimming with Sharks
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Swimming with Sharks" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Среди акул» в одну из крупнейших киностудий Голливуда устраивается новая сотрудница – молодая, красивая и неопытная студентка Лу. Девушка становится личной ассистенткой директора – жестокой и деспотичной телезвезды Джойс. Она постоянно терпит колкости и оскорбления, причем не только от своей непосредственной начальницы, но и от остальных коллег, которые пользуются ее мягкостью, юностью и добротой, чтобы свалить на нее свои обязанности или просто повысить самооценку. Но уже через несколько дней Лу начинает понемногу разбираться в законах шоу-бизнеса. Она решает, что теперь акула – она сама.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Swimming with Sharks List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Chapter One
Season 1 Episode 1
15 April 2022
Chapter Two
Season 1 Episode 2
15 April 2022
Chapter Three
Season 1 Episode 3
15 April 2022
Chapter Four
Season 1 Episode 4
15 April 2022
Chapter Five
Season 1 Episode 5
15 April 2022
Chapter Six
Season 1 Episode 6
15 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more