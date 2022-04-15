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Среди акул 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Среди акул
Киноафиша Сериалы Среди акул Сезоны Сезон 1

Swimming with Sharks
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Среди акул»

В 1 сезоне сериала «Среди акул» в одну из крупнейших киностудий Голливуда устраивается новая сотрудница – молодая, красивая и неопытная студентка Лу. Девушка становится личной ассистенткой директора – жестокой и деспотичной телезвезды Джойс. Она постоянно терпит колкости и оскорбления, причем не только от своей непосредственной начальницы, но и от остальных коллег, которые пользуются ее мягкостью, юностью и добротой, чтобы свалить на нее свои обязанности или просто повысить самооценку. Но уже через несколько дней Лу начинает понемногу разбираться в законах шоу-бизнеса. Она решает, что теперь акула – она сама.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Среди акул График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1 Chapter One
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Глава 2 Chapter Two
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Глава 3 Chapter Three
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Глава 4 Chapter Four
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Глава 5 Chapter Five
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Глава 6 Chapter Six
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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