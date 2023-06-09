Menu
Russian
Human Resources 2022 - 2023, season 2

Human Resources season 2 poster
Human Resources 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Human Resources" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Отдел кадров» продолжаются захватывающие приключения Мухоморов, Гормон-монстров и других магических сущностей, который продолжают влюбляться, ссориться, плести интриги и заботиться о нуждах своих клиентов — людей. Напомним, в предыдущем сезоне Соня рассказала шокирующую историю, которая стояла за ее увольнением. Пит и Рошель пытались помочь Дугу подготовиться к свадебному торжеству, но Данте, ангел-наркоман, разрушил честолюбивые планы. Джо и Гил украли одного из лучших клиентов Мори. В новом сезоне героев ожидает множество увлекательных событий.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Human Resources" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
The Jizz Mitzvah
Season 2 Episode 1
9 June 2023
The Tell-Tale Dick
Season 2 Episode 2
9 June 2023
Total RePaul
Season 2 Episode 3
9 June 2023
A League of Their Hormone
Season 2 Episode 4
9 June 2023
Rochelle, Rochelle
Season 2 Episode 5
9 June 2023
Paul Me By Your Name
Season 2 Episode 6
9 June 2023
Tony: The Life of an Office Cold
Season 2 Episode 7
9 June 2023
Pity Party
Season 2 Episode 8
9 June 2023
On the Daughterfront
Season 2 Episode 9
9 June 2023
Yipee Ki-Hate, Motherf**ker
Season 2 Episode 10
9 June 2023
