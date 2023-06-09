Во 2-м сезоне сериала «Отдел кадров» продолжаются захватывающие приключения Мухоморов, Гормон-монстров и других магических сущностей, который продолжают влюбляться, ссориться, плести интриги и заботиться о нуждах своих клиентов — людей. Напомним, в предыдущем сезоне Соня рассказала шокирующую историю, которая стояла за ее увольнением. Пит и Рошель пытались помочь Дугу подготовиться к свадебному торжеству, но Данте, ангел-наркоман, разрушил честолюбивые планы. Джо и Гил украли одного из лучших клиентов Мори. В новом сезоне героев ожидает множество увлекательных событий.