Human Resources 2022 - 2023 season 1

Human Resources season 1 poster
Human Resources 18+
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Human Resources" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отдел кадров» приключения волшебных существ начинаются! У каждого мальчика или девочки есть свой Гормональный Монстр, который становится на этапе полового созревания их советчиком, другом и даже руководителем. Такой персонаж заглядывает к ним в комнату по ночам и беседует на те темы, о которых чаще всего молчат родители. Он посвящает их в секреты сексуальных удовольствий. Даже если наслаждения нельзя достичь с помощью прямого контакта с объектом вожделения, всегда можно живо представить эту картину в своей голове. Сценарий основан на воспоминаниях и впечатлениях реальных подростков.

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

Season 1
Season 2
Birth
Season 1 Episode 1
18 March 2022
Training Day
Season 1 Episode 2
18 March 2022
Bad Mummies
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Rutgers is for Lovers
Season 1 Episode 4
18 March 2022
Love in the Time of Postpartum
Season 1 Episode 5
18 March 2022
The Addiction Angel
Season 1 Episode 6
18 March 2022
International Creature Convention
Season 1 Episode 7
18 March 2022
The Light
Season 1 Episode 8
18 March 2022
It's Almost Over
Season 1 Episode 9
18 March 2022
Shitstorm
Season 1 Episode 10
18 March 2022
