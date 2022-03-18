В 1 сезоне сериала «Отдел кадров» приключения волшебных существ начинаются! У каждого мальчика или девочки есть свой Гормональный Монстр, который становится на этапе полового созревания их советчиком, другом и даже руководителем. Такой персонаж заглядывает к ним в комнату по ночам и беседует на те темы, о которых чаще всего молчат родители. Он посвящает их в секреты сексуальных удовольствий. Даже если наслаждения нельзя достичь с помощью прямого контакта с объектом вожделения, всегда можно живо представить эту картину в своей голове. Сценарий основан на воспоминаниях и впечатлениях реальных подростков.