Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kate & Koji 2020 - 2022, season 2

Kate & Koji season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kate & Koji Seasons Season 2
Kate & Koji
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Kate & Koji" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Кейт и Коджи» приключения владелицы кафе Кейт и ее друга и по совместительству врача Коджи продолжаются. Действие по-прежнему происходит в вымышленном приморском городке Сигейт, расположенном в южной части штата Эссекс. Напомним, в предыдущем сезоне герои устраивают тайную клинику для Коджи, лишенного права на медицинскую практику, спасаются от шторма, и отстаивают свои права в суде. Кроме того, в городе появляется бывший супруг Кейт, Деннис, со своей новой молодой супругой. Чтобы отомстить ему, Кейт делает вид, что они с Коджи состоят в отношениях. Советник Боун уверен, что их роман – вымысел.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Kate & Koji List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Lockdown Legends
Season 2 Episode 1
16 March 2022
Koji in Charge
Season 2 Episode 2
23 March 2022
Memories
Season 2 Episode 3
30 March 2022
Koji's Date
Season 2 Episode 4
6 April 2022
Saint Lavinia
Season 2 Episode 5
13 April 2022
Vote for Kate
Season 2 Episode 6
13 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more