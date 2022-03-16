Во 2 сезоне сериала «Кейт и Коджи» приключения владелицы кафе Кейт и ее друга и по совместительству врача Коджи продолжаются. Действие по-прежнему происходит в вымышленном приморском городке Сигейт, расположенном в южной части штата Эссекс. Напомним, в предыдущем сезоне герои устраивают тайную клинику для Коджи, лишенного права на медицинскую практику, спасаются от шторма, и отстаивают свои права в суде. Кроме того, в городе появляется бывший супруг Кейт, Деннис, со своей новой молодой супругой. Чтобы отомстить ему, Кейт делает вид, что они с Коджи состоят в отношениях. Советник Боун уверен, что их роман – вымысел.