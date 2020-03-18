Menu
Kate & Koji 2020, season 1

Kate & Koji season 1 poster
Kate & Koji
Kate & Koji
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Kate & Koji" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кейт и Коджи» в центре событий оказывается владелица кафе Кейт и ее приятель-врач Коджи. События разворачиваются в вымышленном приморском городке Сигейт на юге Эссекса, где и держит свое заведение Кейт. Они с Коджи подружились, когда мужчина стал частенько наведываться в кафе, а вскоре смог принести ему пользу. Женщина выяснила, что Коджи запрещено работать, и в ее голове родился план, который стал взаимовыгодным для обоих героев. В заведении Кейт новоявленные партнеры устроили тайную клинику. Однако вскоре у Кейт начались юридические проблемы, связанные с Советником Боуном.

Series rating

6.9
12 votes
7.1 IMDb

Kate & Koji List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 March 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 March 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 April 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 April 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 April 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 April 2020
