В 1 сезоне сериала «Кейт и Коджи» в центре событий оказывается владелица кафе Кейт и ее приятель-врач Коджи. События разворачиваются в вымышленном приморском городке Сигейт на юге Эссекса, где и держит свое заведение Кейт. Они с Коджи подружились, когда мужчина стал частенько наведываться в кафе, а вскоре смог принести ему пользу. Женщина выяснила, что Коджи запрещено работать, и в ее голове родился план, который стал взаимовыгодным для обоих героев. В заведении Кейт новоявленные партнеры устроили тайную клинику. Однако вскоре у Кейт начались юридические проблемы, связанные с Советником Боуном.