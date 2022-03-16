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Кейт и Коджи 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кейт и Коджи
Киноафиша Сериалы Кейт и Коджи Сезоны Сезон 2

Kate & Koji
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кейт и Коджи»

Во 2 сезоне сериала «Кейт и Коджи» приключения владелицы кафе Кейт и ее друга и по совместительству врача Коджи продолжаются. Действие по-прежнему происходит в вымышленном приморском городке Сигейт, расположенном в южной части штата Эссекс. Напомним, в предыдущем сезоне герои устраивают тайную клинику для Коджи, лишенного права на медицинскую практику, спасаются от шторма, и отстаивают свои права в суде. Кроме того, в городе появляется бывший супруг Кейт, Деннис, со своей новой молодой супругой. Чтобы отомстить ему, Кейт делает вид, что они с Коджи состоят в отношениях. Советник Боун уверен, что их роман – вымысел.

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Список серий сериала Кейт и Коджи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Легенды изоляции Lockdown Legends
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2022
Коджи отвечает Koji in Charge
Сезон 2 Серия 2
23 марта 2022
Воспоминания Memories
Сезон 2 Серия 3
30 марта 2022
Свидание Коджи Koji's Date
Сезон 2 Серия 4
6 апреля 2022
Святая Лавиния Saint Lavinia
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2022
Голосуй за Кейт Vote for Kate
Сезон 2 Серия 6
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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