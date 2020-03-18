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Кейт и Коджи 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кейт и Коджи
Киноафиша Сериалы Кейт и Коджи Сезоны Сезон 1

Kate & Koji
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кейт и Коджи»

В 1 сезоне сериала «Кейт и Коджи» в центре событий оказывается владелица кафе Кейт и ее приятель-врач Коджи. События разворачиваются в вымышленном приморском городке Сигейт на юге Эссекса, где и держит свое заведение Кейт. Они с Коджи подружились, когда мужчина стал частенько наведываться в кафе, а вскоре смог принести ему пользу. Женщина выяснила, что Коджи запрещено работать, и в ее голове родился план, который стал взаимовыгодным для обоих героев. В заведении Кейт новоявленные партнеры устроили тайную клинику. Однако вскоре у Кейт начались юридические проблемы, связанные с Советником Боуном.

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Список серий сериала Кейт и Коджи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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