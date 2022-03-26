В 1 сезоне сериала «Пакт» весь мир находится на грани гибели после кошмарной войны. Химическое и ядерное оружие привели к уничтожению большей части человечества. Некоторым семьям удалось спастись, скрывшись в лесах и отдаленных от больших городов поселениях. Однако они не могут долго оставаться на месте, так как по миру блуждают загадочные и опасные облака тумана. Вдохнув Миазмы, любой человек теряет рассудок и становится неуправляемым чудовищем. Сюжет разворачивается вокруг одного из выживших семейств. В надежде найти лекарство от Миазмов, герои путешествуют вместе с другими искателями.