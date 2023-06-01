Menu
Zdravstvuyte, vam pora 2022 - 2023, season 2

Zdravstvuyte, vam pora season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Zdravstvuyte, vam pora Seasons Season 2
Здравствуйте, вам пора 16+
Title Сезон 2
Season premiere 1 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Zdravstvuyte, vam pora" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» продолжается история о мужчине, ставшем вестником смерти на многострадальной планете Земля. Он и дальше будет относиться с любовью к простым смертным и продолжит защищать их от бед. Не обойдется и без романтической истории с участием героя. Павел — удивительный человек, который предупреждает людей об их грядущей смерти. Перед ней все равны — чиновник, миллионер или малоимущая бабушка. С помощью Павла людям предоставляется уникальный шанс исправить ошибки, чтобы со спокойным сердцем встретить смерть. Главный герой слушает разные истории и проникается симпатией ко всем своим клиентам.

Series rating

7.3
Rate 34 votes
7.1 IMDb

Zdravstvuyte, vam pora List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
1 June 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
1 June 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
1 June 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
6 June 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
8 June 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
13 June 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
15 June 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
20 June 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
22 June 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
27 June 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
1 June 2023
Серия 12
Season 2 Episode 12
1 June 2023
Серия 13
Season 2 Episode 13
6 June 2023
Серия 14
Season 2 Episode 14
8 June 2023
Серия 15
Season 2 Episode 15
13 June 2023
Серия 16
Season 2 Episode 16
15 June 2023
Серия 17
Season 2 Episode 17
20 June 2023
Серия 18
Season 2 Episode 18
22 June 2023
Серия 19
Season 2 Episode 19
27 June 2023
Серия 20
Season 2 Episode 20
29 June 2023
