Во 2-м сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» продолжается история о мужчине, ставшем вестником смерти на многострадальной планете Земля. Он и дальше будет относиться с любовью к простым смертным и продолжит защищать их от бед. Не обойдется и без романтической истории с участием героя. Павел — удивительный человек, который предупреждает людей об их грядущей смерти. Перед ней все равны — чиновник, миллионер или малоимущая бабушка. С помощью Павла людям предоставляется уникальный шанс исправить ошибки, чтобы со спокойным сердцем встретить смерть. Главный герой слушает разные истории и проникается симпатией ко всем своим клиентам.