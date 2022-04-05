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Zdravstvuyte, vam pora 2022, season 1

Zdravstvuyte, vam pora season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zdravstvuyte, vam pora Seasons Season 1
Здравствуйте, вам пора 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Zdravstvuyte, vam pora" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» в центре событий оказывается предвестник смерти по имени Павел. Он явился на Землю, чтобы встречаться с людьми и сообщать им об их скорейшей гибели. Паша встречается с бизнесменами и мигрантами, домохозяйками и чопорными чиновниками. Не все испытывают доверие к потустороннему вестнику. Зато те, кто внемлет его словам, получают уникальную возможность закрыть все гештальты перед тем, как отправиться в мир иной. С каждой новой встречей вестник все больше проникается симпатией к своим подопечным. А вот работа становится ему не мила. Паша никогда не испытывал любви, но однажды с ним это происходит...

Series rating

7.2
Rate 34 votes
7 IMDb

Zdravstvuyte, vam pora List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 April 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 April 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 April 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 April 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 May 2022
TV series release schedule
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