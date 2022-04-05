В 1 сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» в центре событий оказывается предвестник смерти по имени Павел. Он явился на Землю, чтобы встречаться с людьми и сообщать им об их скорейшей гибели. Паша встречается с бизнесменами и мигрантами, домохозяйками и чопорными чиновниками. Не все испытывают доверие к потустороннему вестнику. Зато те, кто внемлет его словам, получают уникальную возможность закрыть все гештальты перед тем, как отправиться в мир иной. С каждой новой встречей вестник все больше проникается симпатией к своим подопечным. А вот работа становится ему не мила. Паша никогда не испытывал любви, но однажды с ним это происходит...