Во 2-м сезоне шоу «Сквозь смех и слезы: игра на вылет» новые участники будут бороться за внимание зрителей, восхищая публику своими остроумными находчивыми шутками и импровизациями. При этом не каждому комику удастся завоевать любовь взыскательной аудитории. Многие шутки те, кто сидят в зале, сочтут не заслуживающими внимания. Каждому из комедиантов предстоит не просто показать свой талант выкручиваться из любой ситуации и мастерство, но и не выходить за рамки сюжета. Кроме того, на проекте вновь разгорится нешуточная конкуренция! Победителем станет сильнейший из новых участников.