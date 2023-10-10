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Last One Standing 2022, season 2

Last One Standing season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Last One Standing Seasons Season 2
Last One Standing 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Last One Standing" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Сквозь смех и слезы: игра на вылет» новые участники будут бороться за внимание зрителей, восхищая публику своими остроумными находчивыми шутками и импровизациями. При этом не каждому комику удастся завоевать любовь взыскательной аудитории. Многие шутки те, кто сидят в зале, сочтут не заслуживающими внимания. Каждому из комедиантов предстоит не просто показать свой талант выкручиваться из любой ситуации и мастерство, но и не выходить за рамки сюжета. Кроме того, на проекте вновь разгорится нешуточная конкуренция! Победителем станет сильнейший из новых участников.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7 IMDb

Last One Standing List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Light and Darkness
Season 2 Episode 1
10 October 2023
Life and Death
Season 2 Episode 2
10 October 2023
Crime and Punishment
Season 2 Episode 3
10 October 2023
Reunion and Restart
Season 2 Episode 4
10 October 2023
Falling and Flying
Season 2 Episode 5
10 October 2023
Reality and Truth
Season 2 Episode 6
10 October 2023
Daigo and Daigo
Season 2 Episode 7
10 October 2023
Reversals and Comebacks
Season 2 Episode 8
10 October 2023
TV series release schedule
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