В 1 сезоне сериала «Сквозь смех и слезы: игра на вылет» в центре событий оказываются артисты комедийного жанра, которые являются участниками увлекательного соревнования. Они сражаются между собой за право считаться лучшим комиком. Задача каждого конкурсанта – как можно дольше оставаться в проекте. Для этого каждому предстоит проявить себя во всей красе, но при этом вписаться в формат проекта. Если шутка не впишется в импровизированную сценку, участник покидает шоу. Победа достанется самому стойкому. Главные действующие лица в начале съемок даже не подозревают, чем обернется для них участие в состязании.