В 1 сезоне сериала «Двадцать пять, двадцать один» в центре событий оказывается молодая девушка по имени На Хи До. Она настоящий вундеркинд – в старшей школе девушке удалось попасть в национальную сборную по сабельному фехтованию. Пэк Ли Чжин и На Хи До познакомились, когда им было 22 и 18 лет. Они причинили друг другу боль, потом помирились, а спустя 3 года после первой встречи у них начался роман. Пэк Ли Чжин до того, как стать спортивным журналистом UBS, торговал косметикой и подрабатывал охранником. Знакомство с золотой медалисткой На Хи До на Азиатских спортивных играх изменило жизнь юноши.