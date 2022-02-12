Menu
Twenty Five Twenty One 2022, season 1

Twenty Five Twenty One season 1 poster
Twenty-Five Twenty-One
Season premiere 12 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Twenty Five Twenty One" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Двадцать пять, двадцать один» в центре событий оказывается молодая девушка по имени На Хи До. Она настоящий вундеркинд – в старшей школе девушке удалось попасть в национальную сборную по сабельному фехтованию. Пэк Ли Чжин и На Хи До познакомились, когда им было 22 и 18 лет. Они причинили друг другу боль, потом помирились, а спустя 3 года после первой встречи у них начался роман. Пэк Ли Чжин до того, как стать спортивным журналистом UBS, торговал косметикой и подрабатывал охранником. Знакомство с золотой медалисткой На Хи До на Азиатских спортивных играх изменило жизнь юноши.

Series rating

8.5
Rate 12 votes
8.6 IMDb

Twenty Five Twenty One List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 March 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 March 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 April 2022
