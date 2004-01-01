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Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2002 - 2005, season 2

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Seasons Season 2
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 January 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» 9-й отдел расформирован, а после заново открыт. В Японии появилась команда «Одиннадцать», которая выступает за то, чтобы беженцы, обосновавшиеся на острове Дэдзима в бухте Нагасаки, получили равные с другими жителями права и возможности. Они руководствуются вымышленным очерком Патрика Сильвестра «Одиннадцать». Во главе команды стоит Хидэо Кудзэ. Девятый отдел должен навести порядок, защитить мирных жителей в Дэдзиме и обезвредить преступников. Но все затрудняется из-за личных проблем Мотоко Кусанаги: когда-то, много лет назад, она была влюблена в Кудзэ.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Reembody
Season 2 Episode 1
1 January 2004
Night Cruise
Season 2 Episode 2
1 January 2004
Cash Eye
Season 2 Episode 3
7 February 2004
Natural Enemy
Season 2 Episode 4
7 February 2004
Inductance
Season 2 Episode 5
6 March 2004
Excavation
Season 2 Episode 6
6 March 2004
Pu239
Season 2 Episode 7
3 April 2004
Fake Food
Season 2 Episode 8
3 April 2004
Ambivalence
Season 2 Episode 9
8 May 2004
Trial
Season 2 Episode 10
8 May 2004
Affection
Season 2 Episode 11
5 June 2004
Selecon
Season 2 Episode 12
5 June 2004
Make Up
Season 2 Episode 13
3 July 2004
Poker Face
Season 2 Episode 14
3 July 2004
Pat.
Season 2 Episode 15
7 August 2004
Another Chance
Season 2 Episode 16
7 August 2004
Red Data
Season 2 Episode 17
4 September 2004
Trans Parent
Season 2 Episode 18
4 September 2004
Chain Reaction
Season 2 Episode 19
2 October 2004
Fabricate Fog
Season 2 Episode 20
2 October 2004
Embarrassment
Season 2 Episode 21
6 November 2004
Reversal Process
Season 2 Episode 22
6 November 2004
Martial Law
Season 2 Episode 23
4 December 2004
Nuclear Power
Season 2 Episode 24
4 December 2004
This Side of Justice
Season 2 Episode 25
8 January 2005
Endless ∞ Gig
Season 2 Episode 26
8 January 2005
TV series release schedule
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