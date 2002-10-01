Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2002 - 2005 season 1

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Seasons Season 1
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» в центре событий оказывается армия в лице Мотоко Кусанаги, Бато и других сотрудников сверхсекретного Девятого подразделения. События разворачиваются в 2024 году, загадочный киберпреступник совершает похищение лидера медицинской компании «Сирано Гиномикс», которая производит микромашины. Впоследствии хакер с пленным появляется на площади в японской столице. Под прицелом камер хакер грозит заложнику оружием, а потом, не получив ответа, убегает. Также преступник совершает взлом камер и скрывает свое лицо за маской «Смеющегося человека», подражая герою Сэлинджера.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Section 9
Season 1 Episode 1
1 October 2002
Testation
Season 1 Episode 2
1 October 2002
Android and I
Season 1 Episode 3
1 November 2002
Intercepter
Season 1 Episode 4
1 November 2002
Decoy
Season 1 Episode 5
1 December 2002
Meme
Season 1 Episode 6
1 December 2002
Idolater
Season 1 Episode 7
1 January 2003
Missing Hearts
Season 1 Episode 8
1 January 2003
Chat! Chat! Chat!
Season 1 Episode 9
1 February 2003
Jungle Cruise
Season 1 Episode 10
1 February 2003
Portraitz
Season 1 Episode 11
1 March 2003
Escape From
Season 1 Episode 12
1 March 2003
Not Equal
Season 1 Episode 13
1 April 2003
¥€$
Season 1 Episode 14
1 April 2003
Machines Désirantes
Season 1 Episode 15
7 January 2003
Ag2O
Season 1 Episode 16
1 May 2003
Angel's Share
Season 1 Episode 17
1 June 2003
Lost Heritage
Season 1 Episode 18
1 June 2003
Captivated
Season 1 Episode 19
1 July 2003
Re-view
Season 1 Episode 20
1 July 2003
Eraser
Season 1 Episode 21
3 August 2003
Scandal
Season 1 Episode 22
3 August 2003
Equinox
Season 1 Episode 23
1 September 2003
Annihilation
Season 1 Episode 24
1 September 2003
Barrage
Season 1 Episode 25
1 October 2003
Stand Alone Complex
Season 1 Episode 26
1 October 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more