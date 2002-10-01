В 1 сезоне сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» в центре событий оказывается армия в лице Мотоко Кусанаги, Бато и других сотрудников сверхсекретного Девятого подразделения. События разворачиваются в 2024 году, загадочный киберпреступник совершает похищение лидера медицинской компании «Сирано Гиномикс», которая производит микромашины. Впоследствии хакер с пленным появляется на площади в японской столице. Под прицелом камер хакер грозит заложнику оружием, а потом, не получив ответа, убегает. Также преступник совершает взлом камер и скрывает свое лицо за маской «Смеющегося человека», подражая герою Сэлинджера.