Chicago P.D. All seasons
Chicago P.D.
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
NBC
Series rating
7.7
Rate
11
votes
8.1
IMDb
All seasons of "Chicago P.D."
Season 1
15 episodes
8 January 2014 - 21 May 2014
Season 2
23 episodes
24 September 2014 - 20 May 2015
Season 3
23 episodes
30 September 2015 - 25 May 2016
Season 4
23 episodes
21 September 2016 - 17 May 2017
Season 5
22 episodes
27 September 2017 - 9 May 2018
Season 6
22 episodes
26 September 2018 - 22 May 2019
Season 7
20 episodes
25 September 2019 - 15 April 2020
Season 8
16 episodes
11 November 2020 - 26 May 2021
Season 9
22 episodes
22 September 2021 - 25 May 2022
Season 10
22 episodes
21 September 2022 - 24 May 2023
Season 11
13 episodes
17 January 2024 - 22 May 2024
Season 12
22 episodes
25 September 2024 - 21 May 2025
Season 13
6 episodes
1 October 2025 - 12 November 2025
