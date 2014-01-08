Menu
Chicago P.D. 18+
Production year 2014
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel NBC

Series rating

7.7
Rate 11 votes
8.1 IMDb
All seasons of "Chicago P.D."
Chicago P.D. - Season 1 Season 1
15 episodes 8 January 2014 - 21 May 2014
 
Chicago P.D. - Season 2 Season 2
23 episodes 24 September 2014 - 20 May 2015
 
Chicago P.D. - Season 3 Season 3
23 episodes 30 September 2015 - 25 May 2016
 
Chicago P.D. - Season 4 Season 4
23 episodes 21 September 2016 - 17 May 2017
 
Chicago P.D. - Season 5 Season 5
22 episodes 27 September 2017 - 9 May 2018
 
Chicago P.D. - Season 6 Season 6
22 episodes 26 September 2018 - 22 May 2019
 
Chicago P.D. - Season 7 Season 7
20 episodes 25 September 2019 - 15 April 2020
 
Chicago P.D. - Season 8 Season 8
16 episodes 11 November 2020 - 26 May 2021
 
Chicago P.D. - Season 9 Season 9
22 episodes 22 September 2021 - 25 May 2022
 
Chicago P.D. - Season 10 Season 10
22 episodes 21 September 2022 - 24 May 2023
 
Chicago P.D. - Season 11 Season 11
13 episodes 17 January 2024 - 22 May 2024
 
Chicago P.D. - Season 12 Season 12
22 episodes 25 September 2024 - 21 May 2025
 
Chicago P.D. - Season 13 Season 13
6 episodes 1 October 2025 - 12 November 2025
 
