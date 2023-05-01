В 1 сезоне сериала «Маленький огонек» события разворачиваются в 1933 году. Фашистские захватчики начинают преследование евреев во всем мире, в том числе в Голландии. Сотрудница компании «Опекта» Мип Гис со своими единомышленниками оборудует тайное помещение в офисе, где все члены семьи ее начальника Отто Франка скрываются от нацистов. Летом 1944 года кто-то сообщил об их местоположении. Всю семью схватили, но Мип смогла сохранить дневник дочери Отто — Анны. К завершению Второй мировой войны выжил только глава семьи. В 45-м году он вернулся на родину и добился того, чтобы воспоминания его погибшей дочери были изданы.