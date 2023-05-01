Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Small Light 2023, season 1

A Small Light season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Small Light Seasons Season 1
A Small Light
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 10 hours 0 minute
"A Small Light" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Маленький огонек» события разворачиваются в 1933 году. Фашистские захватчики начинают преследование евреев во всем мире, в том числе в Голландии. Сотрудница компании «Опекта» Мип Гис со своими единомышленниками оборудует тайное помещение в офисе, где все члены семьи ее начальника Отто Франка скрываются от нацистов. Летом 1944 года кто-то сообщил об их местоположении. Всю семью схватили, но Мип смогла сохранить дневник дочери Отто — Анны. К завершению Второй мировой войны выжил только глава семьи. В 45-м году он вернулся на родину и добился того, чтобы воспоминания его погибшей дочери были изданы.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"A Small Light" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
1 May 2023
Welcome to Switzerland
Season 1 Episode 2
1 May 2023
Motherland
Season 1 Episode 3
8 May 2023
The Butterfly
Season 1 Episode 4
8 May 2023
Scheißfeld
Season 1 Episode 5
15 May 2023
Boiling Point
Season 1 Episode 6
15 May 2023
What Can Be Saved
Season 1 Episode 7
22 May 2023
Legacy
Season 1 Episode 8
22 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more