Goosebumps 2023, season 1

Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute
"Goosebumps" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ужастики» в центре событий оказываются пятеро учеников старшей школы, которые обладают сверхъестественными силами. Понимая, что их городу угрожает опасность, ребята объединяются и встают на его защиту. Им предстоит сплотиться и действовать сообща, благодаря чему они лучше узнают друг друга, становятся ближе и учатся работать в команде. Однако никто не отменял и соперничества, предательства и недомолвок. Кроме того, герои узнают много нового о себе и своем прошлом, в том числе подростковые тайны своих родителей. Героям предстоит пройти непростой путь, но их цель оправдывает затраченные усилия.

Series rating

6.5
Rate 15 votes
6.7 IMDb

Goosebumps List of episodes

Season 1
Season 2
Say Cheese and Die!
Season 1 Episode 1
13 October 2023
The Haunted Mask
Season 1 Episode 2
13 October 2023
The Cuckoo Clock of Doom
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Go Eat Worms
Season 1 Episode 4
13 October 2023
Reader Beware
Season 1 Episode 5
13 October 2023
Night of the Living Dummy
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Give Yourself Goosebumps
Season 1 Episode 7
27 October 2023
You Can't Scare Me
Season 1 Episode 8
3 November 2023
Night of the Living Dummy: Part 2
Season 1 Episode 9
10 November 2023
Welcome to Horrorland
Season 1 Episode 10
17 November 2023
