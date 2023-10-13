В 1 сезоне сериала «Ужастики» в центре событий оказываются пятеро учеников старшей школы, которые обладают сверхъестественными силами. Понимая, что их городу угрожает опасность, ребята объединяются и встают на его защиту. Им предстоит сплотиться и действовать сообща, благодаря чему они лучше узнают друг друга, становятся ближе и учатся работать в команде. Однако никто не отменял и соперничества, предательства и недомолвок. Кроме того, герои узнают много нового о себе и своем прошлом, в том числе подростковые тайны своих родителей. Героям предстоит пройти непростой путь, но их цель оправдывает затраченные усилия.