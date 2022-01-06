Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Saiyuuki Reload: Zeroin season 1 watch online

Saiyuuki Reload: Zeroin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Saiyuuki Reload: Zeroin Seasons Season 1
Saiyuuki Reload: Zeroin 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Saiyuuki Reload: Zeroin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Саюки: Перезарядка – Зероин» буддийские первосвященники обеспокоены участившимися случаями нападения демонов на людей. Много десятилетий ёкаи мирно жили бок о бок с человеческим родом, однако теперь что-то заставило их взбунтоваться. Среди пострадавших есть даже убитые. Однако просто выгнать демонов из мира не получится, а потому необходимо найти и устранить причину их озлобленности. Монах по имени Санзо Гэнджо вместе со своими друзьями Хаккаем, Годжо и Гоку отправляется на поиски разгадки. Вскоре он узнает, что кто-то пытался вернуть к жизни самого опасного ёкая Гюмао.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Saiyuuki Reload: Zeroin" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 February 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 February 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
31 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more