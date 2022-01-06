В 1 сезоне сериала «Саюки: Перезарядка – Зероин» буддийские первосвященники обеспокоены участившимися случаями нападения демонов на людей. Много десятилетий ёкаи мирно жили бок о бок с человеческим родом, однако теперь что-то заставило их взбунтоваться. Среди пострадавших есть даже убитые. Однако просто выгнать демонов из мира не получится, а потому необходимо найти и устранить причину их озлобленности. Монах по имени Санзо Гэнджо вместе со своими друзьями Хаккаем, Годжо и Гоку отправляется на поиски разгадки. Вскоре он узнает, что кто-то пытался вернуть к жизни самого опасного ёкая Гюмао.