В 1 сезоне сериала «Братья Сунь» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Представитель азиатской мафиозной структуры и безжалостный киллер Чарльз Сан покидает китайский городок Тайбэй, где он имел множество связей в криминальном мире, и отправляется в США, чтобы найти убийц своего отца и отомстить им. В Калифорнии его встречают мать и ни о чем не догадывающийся брат Брюс. Главная задача Чарльза – защитить своих родных от неизвестного киллера, который открыл за ними охоту. В Америке героя ожидает множество опасных приключений, а его жизнь нередко будет подвергаться угрозе.