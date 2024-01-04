Menu
Brothers Sun 2024, season 1

Brothers Sun season 1 poster
Season premiere 4 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Brothers Sun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Братья Сунь» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Представитель азиатской мафиозной структуры и безжалостный киллер Чарльз Сан покидает китайский городок Тайбэй, где он имел множество связей в криминальном мире, и отправляется в США, чтобы найти убийц своего отца и отомстить им. В Калифорнии его встречают мать и ни о чем не догадывающийся брат Брюс. Главная задача Чарльза – защитить своих родных от неизвестного киллера, который открыл за ними охоту. В Америке героя ожидает множество опасных приключений, а его жизнь нередко будет подвергаться угрозе.

Series rating

7.4
Rate 11 votes
7.5 IMDb

Brothers Sun List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
4 January 2024
Favor for a Favor
Season 1 Episode 2
4 January 2024
Whatever You Want
Season 1 Episode 3
4 January 2024
Square
Season 1 Episode 4
4 January 2024
The Rolodex
Season 1 Episode 5
4 January 2024
Country Boy
Season 1 Episode 6
4 January 2024
Gymkata
Season 1 Episode 7
4 January 2024
Protect the Family
Season 1 Episode 8
4 January 2024
