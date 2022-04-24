В 1 сезоне сериала «Газлит» события разворачиваются вокруг Уотергейтского скандала, который вызвал широкий общественный резонанс в Штатах в 1972-1974 годах и привел к отставке политического лидера Ричарда Никсона. Многие социологи называли Уотергейтский скандал самым серьезным политическим кризисом мирного времени в США. В центре событий оказываются люди, которые были косвенно связаны с судебным разбирательством. Многие из них являлись приближенными Ричарда Никсона и оказали влияние на исход дела. Досрочное прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном стало уникальным случаем в истории страны.