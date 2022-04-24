Menu
Gaslit 2022, season 1

Gaslit season 1 poster
Season premiere 24 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Gaslit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Газлит» события разворачиваются вокруг Уотергейтского скандала, который вызвал широкий общественный резонанс в Штатах в 1972-1974 годах и привел к отставке политического лидера Ричарда Никсона. Многие социологи называли Уотергейтский скандал самым серьезным политическим кризисом мирного времени в США. В центре событий оказываются люди, которые были косвенно связаны с судебным разбирательством. Многие из них являлись приближенными Ричарда Никсона и оказали влияние на исход дела. Досрочное прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном стало уникальным случаем в истории страны.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Gaslit" season 1 list of episodes.

Season 1
Will
Season 1 Episode 1
24 April 2022
California
Season 1 Episode 2
1 May 2022
King George
Season 1 Episode 3
8 May 2022
Malum in Se
Season 1 Episode 4
15 May 2022
Honeymoon
Season 1 Episode 5
22 May 2022
Tuffy
Season 1 Episode 6
29 May 2022
Year of the Rat
Season 1 Episode 7
5 June 2022
Final Days
Season 1 Episode 8
12 June 2022
