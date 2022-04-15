Menu
Anatomy of a Scandal 2022, season 1

Anatomy of a Scandal 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Anatomy of a Scandal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анатомия скандала» Кейт нанимают в качестве адвоката для поддержания искового требования против Джеймса – бывшего политического деятеля. Его обвиняют в сексуальном насилии. Кейт не сомневается в виновности политика и готова сделать все, чтобы доказать это. Софи – супруга Джеймса – наоборот не допускает даже мысли, что он может быть причастен к преступлению. Она поддерживает своего мужа и отчаянно стремится защитить. Но у женщины есть свои секреты, спрятанные в прошлом. Судебный иск может разрушить безупречную жизнь ее семьи, и Софи готова сделать все возможное, чтобы помешать этому.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

"Anatomy of a Scandal" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
15 April 2022
Episode 2
15 April 2022
Episode 3
15 April 2022
Episode 4
15 April 2022
Episode 5
15 April 2022
Episode 6
15 April 2022
