В 1 сезоне сериала «Анатомия скандала» Кейт нанимают в качестве адвоката для поддержания искового требования против Джеймса – бывшего политического деятеля. Его обвиняют в сексуальном насилии. Кейт не сомневается в виновности политика и готова сделать все, чтобы доказать это. Софи – супруга Джеймса – наоборот не допускает даже мысли, что он может быть причастен к преступлению. Она поддерживает своего мужа и отчаянно стремится защитить. Но у женщины есть свои секреты, спрятанные в прошлом. Судебный иск может разрушить безупречную жизнь ее семьи, и Софи готова сделать все возможное, чтобы помешать этому.