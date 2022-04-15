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Анатомия скандала 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анатомия скандала
Киноафиша Сериалы Анатомия скандала Сезоны Сезон 1

Anatomy of a Scandal 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анатомия скандала»

В 1 сезоне сериала «Анатомия скандала» Кейт нанимают в качестве адвоката для поддержания искового требования против Джеймса – бывшего политического деятеля. Его обвиняют в сексуальном насилии. Кейт не сомневается в виновности политика и готова сделать все, чтобы доказать это. Софи – супруга Джеймса – наоборот не допускает даже мысли, что он может быть причастен к преступлению. Она поддерживает своего мужа и отчаянно стремится защитить. Но у женщины есть свои секреты, спрятанные в прошлом. Судебный иск может разрушить безупречную жизнь ее семьи, и Софи готова сделать все возможное, чтобы помешать этому.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анатомия скандала» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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