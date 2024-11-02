Menu
Prestuplenie i nakazanie season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Prestuplenie i nakazanie Seasons Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Преступление и наказание» события культового романа Федора Достоевского переносятся в современность. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге двадцать первого века. Родион Раскольников – высокий молодой человек «с горящими глазами». У него есть сестра Дуня, которая похожа на брата не только внешне, но и по характеру – твердостью духа и несгибаемостью. Оба являются волевыми натурами с активной позицией. Они страстно мечтают улучшить свои жизненные условия и готовы на многое ради достижения цели. Но в начале пути даже сами герои не осознают, как далеко они могут зайти...

4.8
Rate 13 votes
4.8 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 November 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 November 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 November 2024
