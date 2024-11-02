В 1 сезоне сериала «Преступление и наказание» события культового романа Федора Достоевского переносятся в современность. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге двадцать первого века. Родион Раскольников – высокий молодой человек «с горящими глазами». У него есть сестра Дуня, которая похожа на брата не только внешне, но и по характеру – твердостью духа и несгибаемостью. Оба являются волевыми натурами с активной позицией. Они страстно мечтают улучшить свои жизненные условия и готовы на многое ради достижения цели. Но в начале пути даже сами герои не осознают, как далеко они могут зайти...