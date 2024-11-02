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Преступление и наказание 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Преступление и наказание
Киноафиша Сериалы Преступление и наказание Сезоны Сезон 1

Prestuplenie i nakazanie 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Преступление и наказание»

В 1 сезоне сериала «Преступление и наказание» события культового романа Федора Достоевского переносятся в современность. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге двадцать первого века. Родион Раскольников – высокий молодой человек «с горящими глазами». У него есть сестра Дуня, которая похожа на брата не только внешне, но и по характеру – твердостью духа и несгибаемостью. Оба являются волевыми натурами с активной позицией. Они страстно мечтают улучшить свои жизненные условия и готовы на многое ради достижения цели. Но в начале пути даже сами герои не осознают, как далеко они могут зайти...

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Преступление и наказание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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