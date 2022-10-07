В 1 сезоне сериала «Впусти меня» в центре событий оказываются мужчина средних лет по имени Марк и его совсем юная дочь Элеонора. Герои вынуждены жить очень уединенной жизнью, чтобы держать втайне от окружающих особенности девочки. Элеонора, которая выглядит как обычный 12-летний ребенок, на самом деле является вампиром. Обращение случилось десять лет назад, и теперь мужчина отпускает ее на улицу только ночью. Самому Марку, чтобы поддерживать существование своей дочери, приходится искать для Элеоноры человеческую кровь. Он старается обеспечить ее хотя бы минимальным количеством, необходимым для выживания.