Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Let the Right One In 2022, season 1

Let the Right One In season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Let the Right One In Seasons Season 1

Let the Right One In
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Let the Right One In" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Впусти меня» в центре событий оказываются мужчина средних лет по имени Марк и его совсем юная дочь Элеонора. Герои вынуждены жить очень уединенной жизнью, чтобы держать втайне от окружающих особенности девочки. Элеонора, которая выглядит как обычный 12-летний ребенок, на самом деле является вампиром. Обращение случилось десять лет назад, и теперь мужчина отпускает ее на улицу только ночью. Самому Марку, чтобы поддерживать существование своей дочери, приходится искать для Элеоноры человеческую кровь. Он старается обеспечить ее хотя бы минимальным количеством, необходимым для выживания.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
"Let the Right One In" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Anything for Blood
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Intercessors
Season 1 Episode 2
14 October 2022
Broken Glass
Season 1 Episode 3
21 October 2022
Outings
Season 1 Episode 4
28 October 2022
Quoquo Modo Necessarium
Season 1 Episode 5
4 November 2022
Stargazers
Season 1 Episode 6
11 November 2022
More Than You'll Ever Know
Season 1 Episode 7
18 November 2022
Or Stay and Die
Season 1 Episode 8
25 November 2022
Monster
Season 1 Episode 9
2 December 2022
What's Done in the Dark
Season 1 Episode 10
9 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more