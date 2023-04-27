Menu
The Curse 2022 - 2023, season 2

The Curse season 2 poster
The Curse
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Curse" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Проклятье» события разворачиваются через полтора года после драматического побега из аэропорта, ареста и драматического завершения первой части истории. На дворе 1985 год. Альберт, Таш и Сидни укрываются от полиции на солнечном побережье Коста-дель-Соль, которое из-за повышенного уровня преступности получает название Коста-дель-Криминал. Здесь спасаются от властей всевозможные преступники, которых делает неприкасаемыми для полиции отсутствие соглашения между британским и испанским правительствами. Но «идеальный отпуск» быстро превращается в кошмар, когда ребята сталкиваются со старым знакомым.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"The Curse" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Costa del Crime
Season 2 Episode 1
27 April 2023
Unwelcome Guests
Season 2 Episode 2
27 April 2023
All Roads Lead to Pablo
Season 2 Episode 3
27 April 2023
Kill the Story
Season 2 Episode 4
27 April 2023
Lost at Sea
Season 2 Episode 5
27 April 2023
Sundown
Season 2 Episode 6
27 April 2023
