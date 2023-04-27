Во 2 сезоне сериала «Проклятье» события разворачиваются через полтора года после драматического побега из аэропорта, ареста и драматического завершения первой части истории. На дворе 1985 год. Альберт, Таш и Сидни укрываются от полиции на солнечном побережье Коста-дель-Соль, которое из-за повышенного уровня преступности получает название Коста-дель-Криминал. Здесь спасаются от властей всевозможные преступники, которых делает неприкасаемыми для полиции отсутствие соглашения между британским и испанским правительствами. Но «идеальный отпуск» быстро превращается в кошмар, когда ребята сталкиваются со старым знакомым.