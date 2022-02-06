В 1 сезоне сериала «Проклятье» банда мелких мошенников случайным образом оказалась втянута в крупнейшее за всю историю похищение золота. Действие происходит в Лондоне 80-х годов. Все начинается с того, что Сидни устраивается работать на склад, который почти никак не охраняется. Он сообщает своим подельникам, что мог бы без труда впустить туда ребят. Герои, одержимые жаждой наживы и желанием добыть пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, соглашаются на опасную авантюру. Никто из них даже не догадывается, каковы будут последствия преступления. Аферистов ожидает опасное и увлекательное приключение.