The Curse 2022 - 2023 season 1

The Curse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Curse Seasons Season 1

The Curse
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Curse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Проклятье» банда мелких мошенников случайным образом оказалась втянута в крупнейшее за всю историю похищение золота. Действие происходит в Лондоне 80-х годов. Все начинается с того, что Сидни устраивается работать на склад, который почти никак не охраняется. Он сообщает своим подельникам, что мог бы без труда впустить туда ребят. Герои, одержимые жаждой наживы и желанием добыть пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, соглашаются на опасную авантюру. Никто из них даже не догадывается, каковы будут последствия преступления. Аферистов ожидает опасное и увлекательное приключение.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"The Curse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Would You?
Season 1 Episode 1
6 February 2022
Act Normal
Season 1 Episode 2
6 February 2022
The Fear
Season 1 Episode 3
6 February 2022
The Monkey and the Cat
Season 1 Episode 4
6 February 2022
Millionaires
Season 1 Episode 5
6 February 2022
Somewhere Over the Rainbow
Season 1 Episode 6
6 February 2022
TV series release schedule
