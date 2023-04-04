Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sister Boniface Mysteries 2022, season 2

Sister Boniface Mysteries season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sister Boniface Mysteries Seasons Season 2

The Sister Boniface Mysteries
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Sister Boniface Mysteries" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» необычайно одаренная монашка продолжает помогать полицейским в самых неожиданных и странных расследованиях. Инспектор Сэм Гиллеспи и сержант Феликс Ливингстон, наученные горьким опытом, стараются впредь прислушиваться к мнению сестры Бонифации даже больше, чем к своему собственному. Ее детективные навыки вновь пригождаются полиции, когда в городке таинственным образом пропадает барон Баттенбург. Но еще более загадочным оказывается его возвращение… Тем временем в Грейт-Слотер проходят летние съемки детского телешоу «Веселый Роджер».

Series rating

0.0
Rate 2 votes
7.1 IMDb
Write review
Sister Boniface Mysteries List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
4 April 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
4 April 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
11 April 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
11 April 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
18 April 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
18 April 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
25 April 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 April 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 May 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
2 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more