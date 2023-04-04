Во 2 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» необычайно одаренная монашка продолжает помогать полицейским в самых неожиданных и странных расследованиях. Инспектор Сэм Гиллеспи и сержант Феликс Ливингстон, наученные горьким опытом, стараются впредь прислушиваться к мнению сестры Бонифации даже больше, чем к своему собственному. Ее детективные навыки вновь пригождаются полиции, когда в городке таинственным образом пропадает барон Баттенбург. Но еще более загадочным оказывается его возвращение… Тем временем в Грейт-Слотер проходят летние съемки детского телешоу «Веселый Роджер».