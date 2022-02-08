В 1 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» события разворачиваются в Англии 1960-х годов. Главная героиня живет в небольшом аббатстве Святого Винсента и вместе с другими сестрами занимается виноделием. Она оказывает помощь местным полицейским в качестве научного консультанта. Во времена, когда генетической экспертизы еще не существовало, а анализ крови проводился несколько дней, исследование улик занимало много времени и проходило гораздо сложнее. Умная и харизматичная сестра Бонифация, обладающая криминалистическими способностями, помогает инспектору Сэму Гиллеспи и детективу Феликсу Ливингстону в расследованиях.