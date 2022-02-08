Menu
Sister Boniface Mysteries 2022, season 1

Season premiere 8 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Sister Boniface Mysteries" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» события разворачиваются в Англии 1960-х годов. Главная героиня живет в небольшом аббатстве Святого Винсента и вместе с другими сестрами занимается виноделием. Она оказывает помощь местным полицейским в качестве научного консультанта. Во времена, когда генетической экспертизы еще не существовало, а анализ крови проводился несколько дней, исследование улик занимало много времени и проходило гораздо сложнее. Умная и харизматичная сестра Бонифация, обладающая криминалистическими способностями, помогает инспектору Сэму Гиллеспи и детективу Феликсу Ливингстону в расследованиях. 

Series rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb

Sister Boniface Mysteries List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 March 2022
