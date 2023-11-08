Во 2-м сезоне сериала «Санта-Клаусы» продолжается история Скотта Кельвина, которому вот-вот стукнет 65 лет. Когда белобородый старичок осознал, что не может быть Сантой постоянно, он решил найти себе достойного преемника, в то же время готовя свою семью к новым увлекательным приключениям, которые их ожидают в жизни в южной части от полюса. Напомним, в финале предыдущего сезона Скотт выяснил правду о том, как он стал Сантой. Кельвины соревновались на время, чтобы спасти Северный полюс и Рождество. В этом сезоне главные герои продолжат свой путь, полный захватывающих происшествий и новых испытаний.