The Santa Clauses 2022 - 2023, season 2

The Santa Clauses season 2 poster
The Santa Clauses
Season premiere 8 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Santa Clauses" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Санта-Клаусы» продолжается история Скотта Кельвина, которому вот-вот стукнет 65 лет. Когда белобородый старичок осознал, что не может быть Сантой постоянно, он решил найти себе достойного преемника, в то же время готовя свою семью к новым увлекательным приключениям, которые их ожидают в жизни в южной части от полюса. Напомним, в финале предыдущего сезона Скотт выяснил правду о том, как он стал Сантой. Кельвины соревновались на время, чтобы спасти Северный полюс и Рождество. В этом сезоне главные герои продолжат свой путь, полный захватывающих происшествий и новых испытаний.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
The Kribble Krabble Clause
Season 2 Episode 1
8 November 2023
Floofy
Season 2 Episode 2
8 November 2023
No Magic at the Dinner Table
Season 2 Episode 3
15 November 2023
Chapter Ten: Miracle on Dead Creek Road
Season 2 Episode 4
22 November 2023
Chapter Eleven: B-E-T-T-Y
Season 2 Episode 5
29 November 2023
Chapter Twelve: Wanga Banga Langa!
Season 2 Episode 6
6 December 2023
TV series release schedule
