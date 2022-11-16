В 1 сезоне сериала «Санта-Клаусы» Скотт Кэлвин готовится отпраздновать свой шестьдесят пятый День рождения. Большую часть жизни он провел на Северном полюсе, обзаведясь бородой и животиком и поздравляя ребятишек с Рождеством. Когда-то Скотт был преуспевающим бизнесменом, не верящим в чудеса и думающим лишь о деньгах. Но характер мужчины сильно изменился, когда он нашел свое истинное призвание – теперь он самый настоящий Санта Клаус. У него есть эльфы, олени, верная миссис Клаус и подросшие дети. Но теперь Скотт собирается уйти на покой, чтобы уделять больше времени семье. Вместе с друзьями он отправляется на поиски достойного преемника.