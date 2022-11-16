Menu
The Santa Clauses 2022, season 1

The Santa Clauses
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Santa Clauses" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Санта-Клаусы» Скотт Кэлвин готовится отпраздновать свой шестьдесят пятый День рождения. Большую часть жизни он провел на Северном полюсе, обзаведясь бородой и животиком и поздравляя ребятишек с Рождеством. Когда-то Скотт был преуспевающим бизнесменом, не верящим в чудеса и думающим лишь о деньгах. Но характер мужчины сильно изменился, когда он нашел свое истинное призвание – теперь он самый настоящий Санта Клаус. У него есть эльфы, олени, верная миссис Клаус и подросшие дети. Но теперь Скотт собирается уйти на покой, чтобы уделять больше времени семье. Вместе с друзьями он отправляется на поиски достойного преемника.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

The Santa Clauses List of episodes

Season 1
Season 2
Chapter One: Good to Ho
Season 1 Episode 1
16 November 2022
Chapter Two: The Secessus Clause
Season 1 Episode 2
16 November 2022
Chapter Three: Into the Wobbly Wood
Season 1 Episode 3
23 November 2022
Chapter Four: The Shoes Off the Bed Clause
Season 1 Episode 4
30 November 2022
Chapter Five: Across the Yule-Verse
Season 1 Episode 5
7 December 2022
Chapter Six: A Christmas to Remember
Season 1 Episode 6
14 December 2022
