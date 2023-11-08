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Санта-Клаусы 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Санта-Клаусы
Киноафиша Сериалы Санта-Клаусы Сезоны Сезон 2

The Santa Clauses
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Санта-Клаусы»

Во 2-м сезоне сериала «Санта-Клаусы» продолжается история Скотта Кельвина, которому вот-вот стукнет 65 лет. Когда белобородый старичок осознал, что не может быть Сантой постоянно, он решил найти себе достойного преемника, в то же время готовя свою семью к новым увлекательным приключениям, которые их ожидают в жизни в южной части от полюса. Напомним, в финале предыдущего сезона Скотт выяснил правду о том, как он стал Сантой. Кельвины соревновались на время, чтобы спасти Северный полюс и Рождество. В этом сезоне главные герои продолжат свой путь, полный захватывающих происшествий и новых испытаний.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Санта-Клаусы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Оговорка о крибле и крабле The Kribble Krabble Clause
Сезон 2 Серия 1
8 ноября 2023
Флоуфи Floofy
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2023
Никакой магии за обеденным столом No Magic at the Dinner Table
Сезон 2 Серия 3
15 ноября 2023
Глава 10: Чудо на дороге Мертвого ручья Chapter Ten: Miracle on Dead Creek Road
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2023
Глава 11: Б-Е-Т-Т-И Chapter Eleven: B-E-T-T-Y
Сезон 2 Серия 5
29 ноября 2023
Глава двенадцатая: Ванга Банга Ланга! Chapter Twelve: Wanga Banga Langa!
Сезон 2 Серия 6
6 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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