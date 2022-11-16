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Санта-Клаусы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Санта-Клаусы
Киноафиша Сериалы Санта-Клаусы Сезоны Сезон 1

The Santa Clauses
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Санта-Клаусы»

В 1 сезоне сериала «Санта-Клаусы» Скотт Кэлвин готовится отпраздновать свой шестьдесят пятый День рождения. Большую часть жизни он провел на Северном полюсе, обзаведясь бородой и животиком и поздравляя ребятишек с Рождеством. Когда-то Скотт был преуспевающим бизнесменом, не верящим в чудеса и думающим лишь о деньгах. Но характер мужчины сильно изменился, когда он нашел свое истинное призвание – теперь он самый настоящий Санта Клаус. У него есть эльфы, олени, верная миссис Клаус и подросшие дети. Но теперь Скотт собирается уйти на покой, чтобы уделять больше времени семье. Вместе с друзьями он отправляется на поиски достойного преемника.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Санта-Клаусы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава первая: Хорошо для Хо Chapter One: Good to Ho
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2022
Глава вторая: Сецессия Клауса Chapter Two: The Secessus Clause
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2022
Глава третья: В шаткий лес Chapter Three: Into the Wobbly Wood
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2022
Глава четвертая: Пункт «Обувь с кровати» Chapter Four: The Shoes Off the Bed Clause
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2022
Глава пятая: Через Йоль-стих Chapter Five: Across the Yule-Verse
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2022
Глава шестая: Рождество, которое нужно запомнить Chapter Six: A Christmas to Remember
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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