В 1 сезоне сериала «Технарь» тридцатилетнему Одинцову удалось состояться как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Он женат на прекрасной женщине, вместе с которой воспитывает сына, а также окружен преданными друзьями. Коллеги считают героя одним из лучших IT – специалистов, который освоил узкое перспективное направление в программировании. Но в жизни мужчины внезапно появляется загадочный незнакомец, который с невиданным цинизмом и хладнокровием разрушает всю его выстроенную жизнь. Герой оказывается вовлечен в захватывающую историю, которая напоминает головоломку с непредсказуемым финалом.