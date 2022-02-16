Menu
Tehnar 2022, season 1

Технарь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Tehnar" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Технарь» тридцатилетнему Одинцову удалось состояться как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Он женат на прекрасной женщине, вместе с которой воспитывает сына, а также окружен преданными друзьями. Коллеги считают героя одним из лучших IT – специалистов, который освоил узкое перспективное направление в программировании. Но в жизни мужчины внезапно появляется загадочный незнакомец, который с невиданным цинизмом и хладнокровием разрушает всю его выстроенную жизнь. Герой оказывается вовлечен в захватывающую историю, которая напоминает головоломку с непредсказуемым финалом.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Tehnar List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 March 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 March 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 March 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 March 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 March 2022
