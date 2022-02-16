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Технарь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Технарь
Киноафиша Сериалы Технарь Сезоны Сезон 1

Технарь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Технарь»

В 1 сезоне сериала «Технарь» тридцатилетнему Одинцову удалось состояться как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Он женат на прекрасной женщине, вместе с которой воспитывает сына, а также окружен преданными друзьями. Коллеги считают героя одним из лучших IT – специалистов, который освоил узкое перспективное направление в программировании. Но в жизни мужчины внезапно появляется загадочный незнакомец, который с невиданным цинизмом и хладнокровием разрушает всю его выстроенную жизнь. Герой оказывается вовлечен в захватывающую историю, которая напоминает головоломку с непредсказуемым финалом.

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Список серий сериала Технарь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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