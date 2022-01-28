В 1 сезоне сериала «Doomlands» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, который еще сохраняет следы недавней катастрофы. Те, кому удалось уцелеть, пытаются заново создать социум, возродить цивилизацию, традиции и культуру. Работники мобильного бара «Оазис», который является одновременно и транспортным средством для героев, попадают в разные уголки Земли, где обнаруживается жизнь. Бармен Дэнни Дум и его начинающий коллега Лханди передвигаются через пустыню, воюют друг с другом, разливают пиво и пытаются сплотиться, когда сталкиваются с необычными ситуациями в пути.