Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doomlands 2022, season 1

Doomlands season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Doomlands Seasons Season 1
Doomlands
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 20 minutes
"Doomlands" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Doomlands» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, который еще сохраняет следы недавней катастрофы. Те, кому удалось уцелеть, пытаются заново создать социум, возродить цивилизацию, традиции и культуру. Работники мобильного бара «Оазис», который является одновременно и транспортным средством для героев, попадают в разные уголки Земли, где обнаруживается жизнь. Бармен Дэнни Дум и его начинающий коллега Лханди передвигаются через пустыню, воюют друг с другом, разливают пиво и пытаются сплотиться, когда сталкиваются с необычными ситуациями в пути.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

Doomlands List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Razorbowl
Season 1 Episode 1
28 January 2022
I Hate Danny Doom
Season 1 Episode 2
28 January 2022
Barry
Season 1 Episode 3
28 January 2022
Lady X
Season 1 Episode 4
28 January 2022
Imaginary Fiends
Season 1 Episode 5
28 January 2022
Tastes of the Wastes
Season 1 Episode 6
28 January 2022
Onorato's Choice
Season 1 Episode 7
28 January 2022
Jep the Lover
Season 1 Episode 8
28 January 2022
Daddy's Girl, Part 1
Season 1 Episode 9
28 January 2022
Daddy's Girl, Part 2
Season 1 Episode 10
28 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more