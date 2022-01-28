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Роковые земли 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Роковые земли
Киноафиша Сериалы Роковые земли Сезоны Сезон 1

Doomlands
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роковые земли»

В 1 сезоне сериала «Doomlands» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, который еще сохраняет следы недавней катастрофы. Те, кому удалось уцелеть, пытаются заново создать социум, возродить цивилизацию, традиции и культуру. Работники мобильного бара «Оазис», который является одновременно и транспортным средством для героев, попадают в разные уголки Земли, где обнаруживается жизнь. Бармен Дэнни Дум и его начинающий коллега Лханди передвигаются через пустыню, воюют друг с другом, разливают пиво и пытаются сплотиться, когда сталкиваются с необычными ситуациями в пути.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Роковые земли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Чаша для бритвы Razorbowl
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Я ненавижу Дэнни Дума I Hate Danny Doom
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Барри Barry
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Леди Х Lady X
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Воображаемые демоны Imaginary Fiends
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Вкусы отходов Tastes of the Wastes
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
Выбор Онорато Onorato's Choice
Сезон 1 Серия 7
28 января 2022
Джеп-любовник Jep the Lover
Сезон 1 Серия 8
28 января 2022
Папина дочка, Часть 1 Daddy's Girl, Part 1
Сезон 1 Серия 9
28 января 2022
Папина дочка, Часть 2 Daddy's Girl, Part 2
Сезон 1 Серия 10
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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