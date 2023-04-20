Menu
The Diplomat 2023, season 1

The Diplomat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Diplomat Seasons Season 1
The Diplomat 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"The Diplomat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дипломатка» молодая замужняя женщина пытается совмещать семейную жизнь с непростой политической карьерой. Героиня вынуждена собственными силами и талантом пробиваться в «самой неженской» профессии – она служит дипломатом в Соединенных Штатах Америки. Однако ее назначение на высокий пост совпадает с самым разгаром мирового экономического кризиса, и потому на ее плечи сваливается разом огромное количество проблем. Люди ее статуса отвечают за спокойствие и благосостояние граждан всей страны. Но как взвалить на себя такой груз, не разрушив свою собственную жизнь и семью?

Series rating

8.0
Rate 14 votes
8 IMDb

The Diplomat List of episodes

The Cinderella Thing
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Don't Call It a Kidnapping
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Lambs in the Dark
Season 1 Episode 3
20 April 2023
He Bought a Hat
Season 1 Episode 4
20 April 2023
The Dogcatcher
Season 1 Episode 5
20 April 2023
Some Lusty Tornado
Season 1 Episode 6
20 April 2023
Keep Your Enemies Closer
Season 1 Episode 7
20 April 2023
The James Bond Clause
Season 1 Episode 8
20 April 2023
