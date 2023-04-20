В 1 сезоне сериала «Дипломатка» молодая замужняя женщина пытается совмещать семейную жизнь с непростой политической карьерой. Героиня вынуждена собственными силами и талантом пробиваться в «самой неженской» профессии – она служит дипломатом в Соединенных Штатах Америки. Однако ее назначение на высокий пост совпадает с самым разгаром мирового экономического кризиса, и потому на ее плечи сваливается разом огромное количество проблем. Люди ее статуса отвечают за спокойствие и благосостояние граждан всей страны. Но как взвалить на себя такой груз, не разрушив свою собственную жизнь и семью?