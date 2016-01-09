Во 2 сезоне сериала «Профиль убийцы» история работников специального подразделения продолжится. Профайлеры занимаются раскрытием серийных преступлений по всей стране. Удальцов, Петров и Субботина обладают аналитическим складом ума и стальными нервами. Они проводят систематический анализ поведения маньяков. Полковник Петров отправился на пенсию. Но из-за большого количества дел он часто оказывает содействие своим экс-коллегам и консультирует их по самым сложным случаям. Профайлеры составляют психологический портрет маньяка, который называет себя Миссионером. Он убивает тех, кто, по его мнению, сбился с верного пути.