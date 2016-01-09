Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Profil ubiycy season 2 watch online

Profil ubiycy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Profil ubiycy Seasons Season 2
Профиль убийцы 16+
Title Сезон 2
Season premiere 9 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 48 minutes
"Profil ubiycy" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Профиль убийцы» история работников специального подразделения продолжится. Профайлеры занимаются раскрытием серийных преступлений по всей стране. Удальцов, Петров и Субботина обладают аналитическим складом ума и стальными нервами. Они проводят систематический анализ поведения маньяков. Полковник Петров отправился на пенсию. Но из-за большого количества дел он часто оказывает содействие своим экс-коллегам и консультирует их по самым сложным случаям. Профайлеры составляют психологический портрет маньяка, который называет себя Миссионером. Он убивает тех, кто, по его мнению, сбился с верного пути.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.4 IMDb

"Profil ubiycy" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Дембельский аккорд (часть 1)
Season 2 Episode 1
9 January 2016
Дембельский аккорд (часть 2)
Season 2 Episode 2
9 January 2016
Королева красоты (часть 1)
Season 2 Episode 3
9 January 2016
Королева красоты (часть 2)
Season 2 Episode 4
9 January 2016
Байкальский зверь (часть 1)
Season 2 Episode 5
9 January 2016
Байкальский зверь (часть 2)
Season 2 Episode 6
9 January 2016
Миссионер (часть 1)
Season 2 Episode 7
9 January 2016
Миссионер (часть 2)
Season 2 Episode 8
9 January 2016
Кукольник (часть 1)
Season 2 Episode 9
9 January 2016
Кукольник (часть 2)
Season 2 Episode 10
9 January 2016
Парикмахер (часть 1)
Season 2 Episode 11
9 January 2016
Парикмахер (часть 2)
Season 2 Episode 12
9 January 2016
Экстрасенс (часть 1)
Season 2 Episode 13
9 January 2016
Экстрасенс (часть 2)
Season 2 Episode 14
9 January 2016
Палач (часть 1)
Season 2 Episode 15
9 January 2016
Палач (часть 2)
Season 2 Episode 16
9 January 2016
Беговая дорожка (часть 1)
Season 2 Episode 17
9 January 2016
Беговая дорожка (часть 2)
Season 2 Episode 18
9 January 2016
Вампир (часть 1)
Season 2 Episode 19
9 January 2016
Вампир (часть 2)
Season 2 Episode 20
9 January 2016
Путь командора (часть 1)
Season 2 Episode 21
9 January 2016
Путь командора (часть 2)
Season 2 Episode 22
9 January 2016
Потрошитель (часть 1)
Season 2 Episode 23
9 January 2016
Потрошитель (часть 2)
Season 2 Episode 24
9 January 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more