Profil ubiycy season 1 watch online

Profil ubiycy season 1 poster
Профиль убийцы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 32 minutes
В 1 сезоне сериала «Профиль убийцы» в лесу обнаруживают тело молодой женщины. Это уже не первая жертва сексуального маньяка. Руководство убойного отдела призывает на помощь петербургских сотрудников, специализирующихся на серийных преступлениях. Оперуполномоченный Андрей Круглов встречает профайлеров и вводит их в курс дела. Это сотрудники специального отдела, которые занимаются выявлением психотипа преступника и составлением его психологического портрета. В это время один из работников ППС вспомнил о том, что сталкивался с оружием, напоминающим по описанию орудие убийства.

6.4
Rate 12 votes
6.4 IMDb

Лесник (часть 1)
Season 1 Episode 1
11 July 2012
Лесник (часть 2)
Season 1 Episode 2
11 July 2012
Газовщик (часть 1)
Season 1 Episode 3
12 July 2012
Газовщик (часть 2)
Season 1 Episode 4
12 July 2012
Шофёр (часть 1)
Season 1 Episode 5
16 July 2012
Шофёр (часть 2)
Season 1 Episode 6
16 July 2012
Бог (часть 1)
Season 1 Episode 7
17 July 2012
Бог (часть 2)
Season 1 Episode 8
17 July 2012
Детская площадка (часть 1)
Season 1 Episode 9
18 July 2012
Детская площадка (часть 2)
Season 1 Episode 10
18 July 2012
Фантом (часть 1)
Season 1 Episode 11
19 July 2012
Фантом (часть 2)
Season 1 Episode 12
19 July 2012
Велосипедист (часть 1)
Season 1 Episode 13
23 July 2012
Велосипедист (часть 2)
Season 1 Episode 14
23 July 2012
Поклонник (часть 1)
Season 1 Episode 15
24 July 2012
Поклонник (часть 2)
Season 1 Episode 16
24 July 2012
