В 1 сезоне сериала «Профиль убийцы» в лесу обнаруживают тело молодой женщины. Это уже не первая жертва сексуального маньяка. Руководство убойного отдела призывает на помощь петербургских сотрудников, специализирующихся на серийных преступлениях. Оперуполномоченный Андрей Круглов встречает профайлеров и вводит их в курс дела. Это сотрудники специального отдела, которые занимаются выявлением психотипа преступника и составлением его психологического портрета. В это время один из работников ППС вспомнил о том, что сталкивался с оружием, напоминающим по описанию орудие убийства.