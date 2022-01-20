Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Supernatural Academy season 1 watch online

Supernatural Academy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Supernatural Academy Seasons Season 1
Supernatural Academy
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 8 minutes
"Supernatural Academy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сверхъестественная академия» в центре событий оказываются девушки-оборотни. Встретившись спустя много лет в Академии сверхъестественного, они выяснили, что являются близнецами, разлученными при рождении. Сестры воспитывались в диаметрально разной среде, в связи с чем между ними сразу же возникает множество разногласий. Но драконья метка, которая украшает их тела, является тем, что навеки связывает близнецов. Они вынуждены хранить верность и до смерти служить Королю Драконов. Героиням предстоит научиться доверять друг другу, чтобы оказать сопротивление злу, спастись самим, а заодно и помочь всему человечеству.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Supernatural Academy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Parallel Lives - Part A
Season 1 Episode 1
20 January 2022
Parallel Lives - Part B
Season 1 Episode 2
20 January 2022
In Over Their Heads - Part A
Season 1 Episode 3
20 January 2022
In Over Their Heads - Part B
Season 1 Episode 4
20 January 2022
Trapped - Part A
Season 1 Episode 5
20 January 2022
Trapped - Part B
Season 1 Episode 6
20 January 2022
The Last Dance - Part A
Season 1 Episode 7
20 January 2022
The Last Dance - Part B
Season 1 Episode 8
20 January 2022
Sins of the Father - Part A
Season 1 Episode 9
20 January 2022
Sins of the Father - Part B
Season 1 Episode 10
20 January 2022
Supernaturals of New York - Part A
Season 1 Episode 11
20 January 2022
Supernaturals of New York - Part B
Season 1 Episode 12
20 January 2022
Fractured - Part A
Season 1 Episode 13
20 January 2022
Fractured - Part B
Season 1 Episode 14
20 January 2022
Fateful - Part A
Season 1 Episode 15
20 January 2022
Fateful - Part B
Season 1 Episode 16
20 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more