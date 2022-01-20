В 1 сезоне сериала «Сверхъестественная академия» в центре событий оказываются девушки-оборотни. Встретившись спустя много лет в Академии сверхъестественного, они выяснили, что являются близнецами, разлученными при рождении. Сестры воспитывались в диаметрально разной среде, в связи с чем между ними сразу же возникает множество разногласий. Но драконья метка, которая украшает их тела, является тем, что навеки связывает близнецов. Они вынуждены хранить верность и до смерти служить Королю Драконов. Героиням предстоит научиться доверять друг другу, чтобы оказать сопротивление злу, спастись самим, а заодно и помочь всему человечеству.