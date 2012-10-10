Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Ratings
7.5
IMDb Rating: 7.7
Rate
4 posters
Kinoafisha
TV Shows
Nashville
Nashville (2012 - 2018)
Nashville
18+
Drama
Musical
Romantic
Production year
2012
Country
USA
Total seasons
6 seasons
Episode duration
45 minutes
TV channel
CMT
Runtime
93 hours 0 minute
TV series description
Follows the lives and tragedies of rising and fading country music stars in Nashville, Tennessee.
Expand
Nashville
trailer шестого сезона
trailer шестого сезона
Cast
Characters
Creator
Kolli Kuri
Cast
Characters
Cast
Characters
Hayden Panettiere
Juliette Barnes
Connie Britton
Rayna Jaymes
Aubrey Peeples
Layla Grant
Dzhonatan Dzhekson
Avery Barkley
Robert Wisdom
Coleman Carlisle
Cast and Crew
Series rating
7.5
Rate
10
votes
7.7
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2012,
21 episodes
Season 2
2013,
22 episodes
Season 3
2014,
22 episodes
Season 4
2015,
21 episodes
Season 5
2016,
22 episodes
Season 6
2018,
16 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree