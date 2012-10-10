Menu
Nashville poster
Nashville poster
Nashville poster
Nashville poster
7.5 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha TV Shows Nashville

Nashville (2012 - 2018)

Nashville 18+
Production year 2012
Country USA
Total seasons 6 seasons
Episode duration 45 minutes
TV channel CMT
Runtime 93 hours 0 minute

TV series description

Follows the lives and tragedies of rising and fading country music stars in Nashville, Tennessee.

Нэшвилл - trailer шестого сезона
Nashville  trailer шестого сезона
Creator
Kolli Kuri
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Juliette Barnes
Connie Britton
Connie Britton Rayna Jaymes
Aubrey Peeples Layla Grant
Dzhonatan Dzhekson Avery Barkley
Robert Wisdom
Robert Wisdom Coleman Carlisle
Cast and Crew

Series rating

Seasons
Nashville - Season 1 Season 1
2012, 21 episodes
 
Nashville - Season 2 Season 2
2013, 22 episodes
 
Nashville - Season 3 Season 3
2014, 22 episodes
 
Nashville - Season 4 Season 4
2015, 21 episodes
 
Nashville - Season 5 Season 5
2016, 22 episodes
 
Nashville - Season 6 Season 6
2018, 16 episodes
 
Stills
